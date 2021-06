Liège : une exposition sur la place des femmes dans le jazz via les pochettes de vinyles

Du 18 au 21 juin, les fêtes de la musique seront célébrées dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles autour de la thématique "femmes". L'occasion pour la Maison du Jazz de Liège et le Centre culturel des Chiroux de se joindre aux festivités avec une exposition sur la place des femmes dans l'histoire du jazz. Une rétrospective plus imagée que musicale.

Sur les murs, alignées en rang, des pochettes de vinyles. Ce n'est pas vraiment l'idée première que l'on se fait d'une exposition sur la musique, et pourtant. À gauche, une réflexion sur l'image de la femme dans le jazz. À droite, un hommage aux grandes dames du genre musical. Au centre, un focus sur les artistes belges. Et dans les baffles, un fond sonore discret mais entraînant. Bienvenue dans une exposition plutôt inattendue.

Si la mise en retrait de l'aspect sonore est plutôt étonnante pour une rétrospective sur un genre musical, elle est pleinement assumée. Virginie Wéry, animatrice à la Maison du Jazz : "On a décidé d'illustrer à travers des pochettes de disques avant tout parce que nous en avons énormément à l'asbl. Mais aussi parce que la réalisation d'une exposition sonore demande vraiment beaucoup plus de moyens et de mise en place. C'est un concept encore assez récent et tout le monde ne peut pas se le permettre."

La rétrospective est pensée autour de plusieurs sous-thèmes, un par mur du Centre culturel des Chiroux. Au fur et à mesure de l'exposition, on passe d'une artiste à l'autre, d'un style à l'autre, d'une époque à l'autre. En fin de parcours, la "salle noire" du Centre culturel propose un panorama plus général sur le sujet. "En plus des différents espaces dédiés aux vinyles et aux pochettes de disques, il y a également la projection d'un documentaire sur les femmes et le jazz de manière générale" précise Olivier Sauveur, chargé de projet à la Maison du Jazz.