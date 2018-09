Liège: une étude pour comprendre les variations importantes du rayonnement solaire

Le rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre est essentiel à la vie. Or, il a varié au cours du temps. Des chercheurs du Laboratoire de Climatologie de l'Université de Liège ont voulu comprendre pourquoi, de façon à pouvoir anticiper ces variations. Ils ont constaté qu'à partir des années 1950 et à l'échelle du globe, le rayonnement solaire a diminué et la nébulosité augmenté. Après les années 1980, en Europe et en Amérique du Nord, le phénomène s'est inversé jusqu'à revenir à la situation d'avant les années 1950. Les travaux des chercheurs liégeois ont apporté des réponses mais aussi de nouvelles questions.

Entre les années 1950 et 1980, le rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre a diminué. Durant la même période, il y a eu une forte augmentation des concentrations en aérosols dans l'atmosphère. Coraline Wyard, doctorante au Laboratoire de Climatologie de l'Université de Liège: "Ce sont des particules qui ont le pouvoir de réfléchir les rayonnements du soleil vers l'espace et qui ont aussi pour effet de favoriser le développement des nuages. Après les années 80, on a mené des politiques afin de réduire les émissions d'aérosols dans l'atmosphère parce que certains d'entre eux étaient notamment responsables de la destruction de la couche d'ozone. Comme on avait un ciel plus pur, on a eu une ré-augmentation du rayonnement solaire".

Début des années 2000, les concentrations d'aérosols se sont stabilisées, mais en Belgique, la quantité de nuages à continuer à décroître: "On pense que ce serait dû plutôt à des changements dans la circulation atmosphérique. On aimerait chercher à comprendre pourquoi il y a eu ces changements de circulation atmosphérique: est-ce que c'est la variabilité naturelle du climat? ou est-ce qu'il y a une influence sous-jacente du réchauffement climatique? On aimerait aussi voir quelle est l'influence de ces changements de quantité de rayonnement solaire qui nous parviennent sur par exemple les épisodes de sécheresse et de canicule?".

Les chercheurs suspectent en effet que cela puisse avoir une influence sur leur intensité.

A noter que les résultats de la recherche du Laboratoire de Climatologie de l'Université de Liège viennent d'être publiés dans la revue scientifique Atmosphère.