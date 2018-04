Liège: une dame interpellée pour avoir frappé ses voisins avec une planche recouverte de clous

Mardi, une quadragénaire a été interpellée pour avoir physiquement agressé ses voisins à Liège, a déclaré mercredi matin le parquet liégeois. Elle a frappé une dame qui portait un bébé avec une planche en bois recouverte de clous rouillés.

Aux alentours de 17h00 mardi, un différend entre plusieurs voisins a éclaté dans les communs de leur immeuble situé à Liège. Une femme âgée de 44 ans a insulté plusieurs habitants avant de porter des coups à deux d'entre eux.

Elle s'est emparée d'une planche en bois, recouverte de clous rouillés, qu'elle a utilisée pour frapper une dame qui portait un bébé âgé d'un an et demi. Un voisin a souhaité s'interposer mais a reçu également des coups de la quadragénaire. Les services de police ont finalement été contactés et se sont rendus sur les lieux pour interpeller la suspecte, qui s'est montrée insultante et hautaine envers les agents.

Entendue, elle a nié les faits. Elle fait actuellement l'objet d'une procédure accélérée.