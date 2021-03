Liège: une cycloparade féministe sans cycle et sans parade, covid oblige

Ce 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, une cycloparade, un grand cortège féministe, est organisé à Liège depuis 3 ans. Mais, crise sanitaire oblige, il s'agira d'une édition un peu particulière: une cycloparade sans cycle et sans parade, donc sans vélo, roller, poussette ou skate-board qui roulent ensemble pour les droits des femmes.

Cette grande manifestation féministe a rassemblé un millier de personnes l'an dernier, mais cette fois, la police n'a pas donné son accord, par crainte de la foule justement.

Pas de parade, mais un rassemblement sur l'espace Tivoli

Un rassemblement aura tout de même lieu sur l'espace Tivoli, aux abords de la place St-Lambert. Et les participants sont invités à y amener des objets symboliques. Des objets parfois curieux. Yamina Meziani, porte-parole du groupe "Collectives et Ardentes", organisateur de l'événement: "Moi je viendrai par exemple avec un maquillage, une rouge à lèvres, et ça symbolise les obligations que les femmes ont par rapport à leur corps et par rapport à leur apparence, on peut venir aussi par exemple avec une jupe".

D'autres objets symboliques proposés, ce sont la souris d'ordinateur, ou l'éventail: "La souris, ça signifie que les métiers qui sont liés à l'informatique, quand il y a des secteurs qui sont porteurs de salaires intéressants, de conditions de travail intéressantes, et bien, en général, ils sont plus masculins. Et l'éventail, c'est de dire que les femmes, malheureusement, ont moins de temps libre que les hommes, et donc moins l'occasion justement de s'occuper d'elles parce que le partage des tâches équilibré n'est toujours pas une réalité dans les couples, et ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'il faut faire changer".