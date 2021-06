Liège : une cyberattaque paralyse les services, les citoyens sont désemparés

Tous les services administratifs de la ville de Liège sont à l’arrêt forcé. La deuxième ville wallonne fait l’objet d’une cyberattaque de grande ampleur. Les systèmes de sécurité n’ont rien pu y faire. On parle, même si ce n’est pas confirmé pour l’instant, de demande de rançon. En attendant, les Liégeois restent privés d’accès à la plupart des documents.

Au guichet central des Guillemins, les usagers sont nombreux à se présenter. Arrivée ce matin, Gracia est prise au dépourvu : "je ne savais pas, j’avais pris rendez-vous pour un changement d’adresse. Il va falloir attendre et revenir". Pas d’urgence dans son cas. Par contre, pour Sara, d’origine algérienne, c’est plus compliqué : "je suis étudiante et je venais pour renouveler ma carte de séjour. Là je suis bloquée. C’est déjà compliqué pour obtenir un billet pour un vol pour l’Algérie car les frontières ne sont que partiellement ouvertes. Là, je dois partir le 1er juillet mais sans ma carte de séjour renouvelée c’est impossible. Je suis choquée." Kamel est plus heureux : "j’avais commandé mon passeport et mon permis il y a deux semaines, je me suis présenté ce matin et j’ai pu les retirer".