Liège: une conciergerie pour faire ses courses les bras légers

Á partir d'aujourd'hui, vous promener à Liège avec des tas de courses lourdes et encombrantes c'est terminé !

Une conciergerie, tenue par des stewards de la ville, vient d'ouvrir ses portes en plein centre-ville, au sous-sol des galeries St Lambert. L'occasion de déposer et faire garder gratuitement ses achats.

Une idée sympa et novatrice qui va permettre d'effectuer ses achats légèrement et en toute sécurité. Comme l'explique Emilie de Sart, Shopping Center Manager aux Galeries St Lambert. "Nous avons réalisé une étude de marché au mois de mars 2017 qui a mis en avant le fait que la majorité de nos clients transitent exclusivement en bus, pour 60% d'entre eux. Cela représente un excellent curseur pour l'ensemble du centre-ville. Puisque nos clients transitent d'un pôle à l'autre de Liège et pas uniquement au niveau de la galerie. Nous nous sommes mis à la place de ces clients pour nous apercevoir que lorsqu'on utilise les transports en commun, on se retrouve très vite avec de nombreux achats et on n'arrête là son shopping, étant très vite surchargé de courses. Alors que l'on pourrait continuer de se balader".

Point-relais UPS et poussettes

Située au sous-sol des Galeries Saint-Lambert, cette conciergerie propose également d'autres services gratuits pour faciliter la vie des clients du centre-ville.

Emilie de Sart: "Nous avons notamment un point-relais UPS qui n'existait pas encore au niveau du centre-ville. Tous les clients du web auront l'occasion de faire livrer leur colis au sein de notre conciergerie. Le petit plus est que nous disposons d'une cabine d'essayage confortable qui permet d'essayer ses achats. Si les achats en ligne ne conviennent pas, les clients ont l'opportunité de les renvoyer directement via la conciergerie".

Les parents également vont bénéficier gratuitement d'un service de poussettes. Deux possibilités s'offrent à eux, soit déposer la poussette qu'ils jugent trop encombrante ou acquérir une poussette en prêt pour se déplacer plus facilement dans les transports en commun.

La conciergerie est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 19h