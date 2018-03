Liège: une campagne pour identifier les situations dangereuses pour les cyclistes

"Tag ton tchinis'". C'est la campagne lancée par le Gracq pour localiser à Liège tous les trucs qui embêtent les cyclistes: aménagements inadaptés aux vélos, zones dangereuses, équipements défectueux.

L'idée, c'est de lister tous les points noirs que rencontrent ceux qui roulent en vélo à Liège. L'association de défense des cyclistes analysera ensuite les fiches pour transmettre un certain nombre de recommandations à la ville de Liège. Patrick Jacqmin, du Gracq Liège: "L'idée, c'est de donner la possibilité aux cyclistes liégeois d'identifier tous les tchinis, tout ce qui les embête sur leur chemin. Ça peut être une bordure un petit peu trop importante, ça peut être un compteur électrique au milieu d'une piste cyclable, ça peut être un aménagement qui est mal pensé pour le cycliste, des pistes cyclables qui s'arrêtent à un moment donné, donc on ne sait pas où on doit aller, si on doit rouler sur le trottoir, si on doit aller sur la voirie. Ce sont toutes les petites choses qui font que des cyclistes qui ne sont pas aguerris n'aiment pas rouler à vélo à Liège".

Comment procéder? "C'est assez simple" explique Patrick Jacqmin. "Nous sommes à l'ère des smartphones, donc ce qu'on propose aux gens, c'est de prendre une photo avec leur téléphone. Ensuite, ils vont sur le site internet gracq.org/tchinis, et à ce moment-là, ils ont un formulaire qui leur est proposé. On leur demande de mettre la photo ou de nous l'envoyer par mail et de nous proposer une solution".

L'opération "Tag ton tchinis" du Gracq se déroule à Liège jusqu'au 30 mars.