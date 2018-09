Liège: une bataille de tranchées autour de la dépollution de l'ex-usine Colgate

Pendant une quarantaine d'années, la société Colgate Palmolive a fabriqué du savon et des parfums, au parc industriel des Hauts-Sarts. Elle a fermé définitivement voici trois ans, et cédé son terrain à une filiale du groupe bancaire KBC. A l'époque, des analyses ont révélé la présence de métaux lourds et d'hydrocarbures dans les sols. Mais qui doit en payer l'assainissement ? La police de l'environnement, puis le gouvernement wallon, ont considéré la multinationale américaine comme la cause, l'origine de cette pollution: avant de s'installer sur le site, en zone agricole au départ, elle a remblayé sa parcelle. Et ce sont ces terres-là qui sont contaminées...

La société Colgate-Palmolive a alors engagé une bataille juridique, devant le conseil d'Etat: selon ses avocats, l'auteur de l'infraction, c'est le sous-traitant qui s'est chargé du terrassement. C'est une entreprise étrangère, qui a arrêté ses activités sur le territoire belge depuis longtemps.

La société Colgate a également tenté de se défausser sur la SPI, qui a explicitement autorisé les travaux dans l'acte de vente. Mais elle n'a pas convaincu les magistrats: dans l'arrêt qu'ils viennent de rendre, le responsable, en pareil cas, ce n'est pas seulement l'exécutant, mais également le maître d'oeuvre. Et donc Colgate....

L'affaire n'est pas encore totalement réglée, il reste quelques arguments techniques à examiner. Mais dores et déjà, le principie du pollueur payeur reçoit une interprétation des plus larges.