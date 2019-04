Liège: une bande organisée, en séjour illégal, interpellée pour vols

Quatre individus en séjour illégal ont été interpellés à la suite de faits de vol dans le Carré de Liège dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris auprès du parquet de Liège.

Il était approximativement 1h45 jeudi lorsque quatre individus, dont un mineur, ont été interpellés à Liège. Ils ont dérobé les effets personnels d'un jeune homme habitant Juprelle qui était sous influence. Des témoins de la scène ont prévenu la police et ont pu donner une description des voleurs. Quatre personnes correspondant à la description ont été interpellées peu de temps après.Les suspects sont en aveux et ont reconnu avoir mis en place un mécanisme bien rodé pour le vol. Le plus jeune suspect était signalé pour avoir fugué d'un centre pour mineur.