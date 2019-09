Liège: une avalanche d'humoristes pour la 9e édition du Voo Rire

Le Festival le Voo Rire est désormais un incontournable de la vie liégeoise. Ce sont plus de 15.000 personnes qui assistent chaque année aux spectacles donnés par les humoristes de tout horizons.

Une programmation pour tous les rires et les sourires

Le Festival ce sont 35 spectacles présentés dans 14 salles liégeoises. Cette année, les têtes d’affiche sont de véritables locomotives.

Bruno Taloche (un des organisateurs du Festival): "Sans têtes d’affiche, c’est impossible car il est important de drainer le public qui sont peut-être après intéressés par des spectacles mettant en scène des artistes moins connus".

Laurent Gerra clôture le festival le jeudi 24 octobre à 20h00 au Forum. Il avait répondu présent la première année du Voo Rire.

Chantal Ladesou est également à l’affiche avec son nouveau spectacle intitulé "On the road again" le 18 octobre ainsi que le mardi 15 octobre pour une carte blanche qu’elle partage avec Jeanfi Janssens au Forum.

Quant à Stéphane Guillon il propose le 19 octobre au Forum la première belge de son nouveau spectacle "Premiers adieux".

Pour cette 9e édition les organisateurs misent toujours sur les jeunes talents

"Mon frère Vincent et moi, nous voyons beaucoup de spectacles notamment quand on est en déplacement ou quand on se rend va au Festival d’Avignon explique Bruno Taloche. Cette année, il y a 3 spectacles que nous avons vus à Avignon et que nous avons ramenés ici. Nous savons que les gens ne vont pas spécialement venir vers ces spectacles car ce ne sont pas des artistes connus et il y a toujours une frilosité du public même pour mettre 15 euros pour un spectacle qui n’est pas connu. Mais nous le faisons exprès de les faire connaitre.C’est le cas du spectacle "Issue de Secours", les deux comédiens se produisent à la Comédie en Île. Il y a aussi "Les Voyageurs Sans Bagage" qui proposent leur spectacle à la Cité Miroir. Ce sont vraiment des spectacles qualitatifs et on veut vraiment inciter le public à découvrir des artistes moins connus".

Cette année est également l’occasion d’aller applaudir Manon Lepomme qui joue, pour la première fois au Forum. L’occasion aussi de fêter les 40 ans de scène de Pierre Theunis au théâtre du Trianon ainsi que les 10 ans de scène de Kody entouré, entre- autre, de ses comparses du Grand Cactus.

Toute la programmation du Festival est à découvrir sur le site : http://www.voorire.be/