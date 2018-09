Liège: une action pour sensibiliser au suremballage dans les supermarchés

Qui n'a jamais jeté directement à la poubelle, en rentrant avec des courses diverses, des emballages en plastique ou en carton plutôt inutiles?

C'est pour sensibiliser au suremballage que des citoyens ont organisé ce samedi devant un supermarché d'un centre commercial liégeois une "Plastic attack".

Un caddie rempli en une heure

Devant le magasin, les caddies se remplissent rapidement d'emballages inutiles. C'est l'objectif de cette sensibilisation. Mélanie Courmont, organisatrice de l'action: "Le principe, c'est que les gens font leurs courses, ressortent et déposent tous leurs suremballages dans nos caddies. A la fin de la journée, on montre l'ampleur des dégâts. Là, je pense qu'on peut dire qu'en un peu moins d'une heure, on a récolté l'équivalent d'un caddie rempli, principalement des plastiques, des barquettes plastique, celles qu'on trouve typiquement dans les collations emballées individuellement, et on a aussi un petit peu de cartons. Et alors on a les sacs en plastique qui ne servent à rien".

Une solution? Acheter en vrac

Les clients ont plutôt bien réagi à l'initiative. Exemple avec Katia et Aline: "Il n'y a pas besoin d'emballages en carton, si le produit est déjà emballé dans un emballage primaire et que le produit est protégé, il n'y a pas besoin d'un deuxième emballage par-dessus". "De toute façon, ça finira dans mes poubelles à moi. Acheter le plus possible en vrac, c'est la meilleure solution pour moi. Ne serait-ce que des essuies-tout. Ils sont emballés en pack de 4 dans un emballage en plastique, ça ne sert à rien. Moi j'achète les 4 essuies-tout, je les mets dans mon sac, ça revient exactement au même".

A noter que des Plastic attack étaient organisées ce week-end dans de nombreuses villes dans le monde.