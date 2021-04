Liège: un spectacle désolant le long de la Meuse et au parc de la Boverie suite au beau temps

Les ouvriers communaux ont rarement vu un tel dépotoir - © RTBF

D'habitude, cet endroit en bord de Meuse est bucolique. Mais ce jeudi matin, c'est la gueule de bois. On croirait presque qu'on est venu pendant la nuit vider des camions poubelles. Les ouvriers communaux ont rarement vu un tel dépotoir. Parmi eux, Vincent Libert: "Je comprends qu'ils veulent un peu prendre l'air, mais il y a un minimum de respect quand même. Ça, c'est un manque de respect. Je trouve ça honteux. Je ne comprends pas. C'est un manque d'éducation aussi". "On est obligés de nettoyer, on ne va pas laisser ça comme ça. C'est exagéré" regrette aussi son collègue, Iker Kacmaz.

On continue à laisser faire. Je ne comprends pas

Ils sont une vingtaine à nettoyer. Et pendant ce temps, les autres endroits de la ville sont mis de côté. Trop c'est trop. C'est l'incompréhension pour Tony Fernez, le responsable du service propreté de la Ville de Liège: "Mes hommes, tous les matins, dès 6 heures, voilà ce qu'ils nettoient. Ils en ont ras-le-bol parce que rien ne bouge. On continue à laisser faire, et il y a certaines choses que je ne comprends pas. Ici, on laisse faire, et on ferme des petits restaurants... je ne comprends pas".

Un peu plus loin, au parc du Jardin Botanique, c'est le même tableau: "J'en suis malade. D'autres aussi. On est dégoûtés de Liège" confie un riverain.