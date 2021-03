Liège: après les émeutes, les Liégeois rassurés par le dispositif policier

Des clients et des commerçants rassurés

Deux magasins n'ont cependant pas ouvert ce samedi - © RTBF

Un dispositif prêt à intervenir mais en cet après-midi ensoleillé, Liège n’a montré que son plus beau visage, celui d’une ville conviviale à l’image de ces dames qui discutent sur un banc : "On était là la semaine passée, au premier étage de la galerie, on était bloquées. Aujourd’hui, on prend le soleil et puis il y a tellement de policiers, on est en sécurité mais vous imaginez ce que cela coûte à l’Etat". Ces touristes venus de Malines pour l’exposition Warhol en profitent pour demander leur chemin à un policier : "On cherche la Citadelle. On a vu les images la semaine passée, c’est normal la police aujourd’hui". Un peu plus loin un couple déguste une glace : "J’ai vu sur le site de la police que des mesures étaient prises, c’est ce qui m’a décidé à venir, on va voir de la famille", explique la dame.

Ce responsable d’une boutique de vêtements ne le cache pas : "Quand j’ai ouvert le magasin ce matin, j’avais peur mais maintenant ça va. La police contrôle bien". Pour Valérie également, le dispositif policier est rassurant, le monde aussi : "Il y a beaucoup de monde, ça n’a pas fait fuir les gens. Heureusement, ça n’a pas eu trop d’impact sur l’image de la ville".

Seuls stigmates des violences de la semaine passée, deux commerces aux vitrines remplacées par des planches. L’un des deux a littéralement été pillé samedi dernier.