C'est une première à Liège: un restaurant 100% sans gluten et sans lactose. Le nombre d'intolérants à ces produits est de plus en plus élevé. Et pour ces personnes, le restaurant Bloom était une nécessité. Sur place, nous avons recueilli quelques témoignages: "Dans le centre même de Liège, il n'y a pas énormément d'établissements qui proposent une carte sans gluten. C'est vraiment pas mal" explique un client. "Ici, je peux tout manger" souligne une jeune fille. "Alors qu'ailleurs, c'est toujours un casse-tête de savoir s'il y a du gluten ou du lactose quelque part".

L'idée de ce restaurant, c'est Fanny Galloy qui l'a eue. Elle est elle-même intolérante à ces produits, ce qui l'a poussée à lancer ce projet: "Ça fait quatre ans que je suis intolérante. Quand je venais en ville, j'avais du mal à trouver un petit resto où je pouvais me restaurer. Nous avons ouvert ici pour permettre aux personnes intolérantes ou allergiques de se restaurer plus facilement et de pouvoir manger sans gluten et sans produits laitiers".

A terme, Fanny Galloy et son associée espèrent ouvrir un deuxième établissement de ce type.