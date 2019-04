Liège: un quinquagénaire condamné après une menace d'attentat

Un habitant de Soumagne âgé de 53 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 16 mois de prison avec sursis après avoir proféré une menace d'attentat à l'égard de son fils et du beau-père de celui-ci. Le prévenu avait fait croire qu'il était armé d'un riot-gun pour menacer ses adversaires.

Le 29 mai 2018, le prévenu s'était présenté devant le domicile de son fils et du beau-père de celui-ci. Il avait volontairement percuté une BMW alors qu'il conduisait une camionnette. Face à la famille opposée, il avait exhibé une carabine à plombs, tiré à trois reprises et jeté des pétards en faisant croire qu'il était équipé d'un riot-gun.

Le prévenu en voulait à son fils et au beau-père de celui-ci pour une histoire de dettes impayées. Mais il présentait un casier judiciaire important avec des condamnations pour incendie, menaces par geste, vols, coups et plus particulièrement des faits de destruction. Cet homme avait l'habitude de régler ses problèmes par la violence ou la destruction des biens d'autrui.

Il avait été poursuivi pour des faits de dégradation de véhicule, de menaces d'attentat et de port d'arme factice. Mais les faits de destruction de véhicule n'ont pas été reconnus par le tribunal. Le prévenu a été condamné pour menaces d'attentat et port d'arme factice à une peine de 16 mois de prison avec sursis.