Liège: un projet de nouveau building suscite la colère des riverains du quai Marcellis

A Liège, un projet de nouveau building le long de la Meuse met en colère des riverains du quai Marcellis. Après un premier avis négatif de la Région Wallonne, une nouvelle enquête publique a eu lieu et s'est achevée il y a quelques jours. Elle a recueilli une septantaine de réclamations ! Quant à la pétition qui circule sur les réseaux sociaux, elle a déjà été signée par près de 300 personnes. Qu'est ce qui suscite une telle levée de bouclier de la part des riverains ?

C'est d'abord le gabarit du projet : un building de 9 étages. Il y a actuellement deux maisons de maitre. Ajoutez à cela, au rez-de-chaussée, une salle de 150 places pour le Foyer Culturel Juif de Liège. Pour Joseph Fléron, porte-parole de l'association de riverains, un tel projet n'a pas sa place dans cet ilot urbain, notamment en raison des mesures de sécurité anti-terroriste : " La rue Léon Frédéricq, qui se trouve à l’arrière, accueille la synagogue, et on sait que suite aux actes terroristes liés au Musée Juif à Bruxelles, nous avons eu des mesures de fermetures de la rue tous les vendredis et samedis pendant 2 ans. On a peur qu’on ferme le quai Marcellis quand il y aura des activités au Centre Culturel Juif et que finalement, ce soit tout le quartier qui soit bouclé et impossible d’accès. "

Une réunion du comité de quartier a eu lieu en début de semaine, en présence de l'échevin liégeois de l'urbanisme. Il semble que l'ambiance a été assez tendue. Du côté de la Ville justement, on veut se donner le temps d'analyser toutes les réclamations avant de se prononcer. Mais on rappelle que la politique urbanistique de Liège prévoit effectivement la possibilité d'égaliser les niveaux entre deux buildings, et de remplir les demi-dents creuses en construisant d'autres immeubles