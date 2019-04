Liège: un premier festival et une exposition autour de la musique électronique

Le Kollectif Bunker ASBL (K.B) et Liège Electronic Archives ASBL (L.E.A) ont décidé d'unir leurs forces et leur passion pour la musique électronique durant trois jours au Centre Culturel les Chiroux. Ces deux ASBL ont l'habitude d'organiser des soirées et des évènements liés à la vie nocturne liégeoise. Cette fois, c'est un projet plus ambitieux qui est mis en place. Il s'agit d'un programme d'échange et d'interactivité autour de la musique électronique.