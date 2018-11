Liège: un premier bilan chiffré pour la salle de shoot

Ouverte depuis presque deux mois, un premier bilan chiffré de la salle de shoot de Liège peut être dressé. L'objectif du lieu est de réduire les nuisances liées à la drogue en rue et protéger la santé des usagers.

Avec plus de 1000 passages en octobre, la salle de consommation à moindre risque a déjà doublé son taux de fréquentation en un mois. Plus de 180 toxicomanes s'y sont inscrits. Aucun incident n’a été signalé jusqu'à présent. Ces chiffres sont encourageants puisque le nombre de consommateurs de drogue en rue (qui constituent le public-cible) est estimé à 300.

Usage d’héroïne et de cocaïne

Les trois quarts des drogués qui fréquentent la salle de shoot prennent de l'héroïne. Le directeur, Dominique Delhauteur, se réjouit que parmi les consommateurs, deux sur trois choisissent de l'inhaler plutôt que de se piquer : " Il faut utiliser une paille. Il n’y a pas de risque de transmission. La seringue est très différente. Ça abîme le réseau veineux en permanence. C’est souvent assez trash pour certains qui n’ont plus d’endroit très précis où s’injecter. Le SIDA est moins répandu que dans le temps mais ça le fut beaucoup. Aujourd’hui, ce qui compte, c’est la transmission des hépatites et la tuberculose. "

Par contre, pour la cocaïne, c'est l'inverse. Ils sont 4 fois plus nombreux à se l'injecter qu'à l'inhaler : " On a l’habitude, de façon populaire et à cause des films, de voir des sniffeurs. Nos usagers de drogue s’injectent la cocaïne. Il y a aussi un mode de consommation de la cocaïne dont on confirme la présence, c’est le crack. "

Située dans le quartier Cathédrale nord, la salle de shoot enregistre environ 35 à 40 passages de consommateurs de drogues par jour pour une capacité maximale de 150.