Liège: un peu plus de 4000 jeunes gymnastes participent à Eurogym 2018

Depuis ce dimanche et jusque jeudi, la gymnastique est reine à Liège. La ville accueille en effet la 11e édition d'Eurogym, le festival gymnique de l'Union Européenne de Gymnastique pour les adolescents. Il rassemble un peu plus de 4000 participants, représentant 20 pays. Ces gymnastes ont entre 12 et 18 ans. Ce dimanche, pour le début d'Eurogym, les délégations ont paradé dans les rues de Liège avant de participer à la cérémonie d'ouverture, place Saint-Lambert.

Eurogym n'est pas une compétition, c'est un festival, un événement qui célèbre la gymnastique, une vitrine pour ce sport. Le public pourra assister à des démonstrations sur trois scènes installées dans Liège. Sont aussi au programme: des ateliers, des forums éducatifs pour l'encadrement et des activités destinées à favoriser les échanges entre les gymnastes.

S'il n'y aura aucun vainqueur à Eurogym, le Portugal mérite en tous cas une distinction: celle de la plus grande délégation. Elle est forte de plus de 1000 gymnastes, le quart de la participation globale !