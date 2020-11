Liège : un peu d'air pour le Trocadero

Un peu d'air pour le Trocadero de Liège. Cette salle de spectacle, installée rue Lulay, en plein centre de la ville, était à l'arrêt depuis le premier confinement. Sans aide et sans subside (c'est une salle privée), le lieu était menacé. Une pétition avait été lancée en septembre pour mobiliser le public et les autorités et sauver ce théâtre qui accueille notamment une Revue de Fin d'année.

Appel entendu puisque la Ville de Liège vient de débloquer vingt mille euros pour permettre au Troca de garder la tête hors de l'eau. La Ville a mis en place un plan d'aide aux acteurs culturels et dans ce cadre, nous avons proposé et obtenu une subvention de 20.000 euros, c'est une somme qui permettra de sauver ce lieu qui n'est pas subsidié et qui est en difficulté, explique Willy Demeyer.

La mobilisation a été entendue

J'ai rarement vu un soutien populaire aussi important pour un dossier, ajoute le bourgmestre de Liège et il s'est manifesté de toutes les manières, des coups de téléphone, des courriers mais aussi très massivement sur les réseaux sociaux.

Et du côté de la direction du Troca, c'est le soulagement. Ceci ne serait pas arrivé sans le soutien des Liégeois et des Liégeoises qui ont soutenu en masse notre appel et interpellé nos représentants politiques, commente le Trocadero sur sa page Facebook. Cette aide importante venant de la ville de Liège est une bouée de sauvetage bienvenue dans une situation qui voit le théâtre à l'arrêt depuis maintenant près de 8 longs mois. Espérons que cette aide providentielle soit complétée par d'autres niveaux de pouvoir. Espérons qu'enfin le Trocadero soit reconnu comme le théâtre ''populaire liégeois''.