Liège: un passionné fait revivre les promenades anciennes

Jean-Pierre Englebert, un jeune pensionné, est un marcheur invétéré. Il aime partir à la découverte d'endroits oubliés et son amour pour les promenades pédestres ne date pas d'hier !

Jean-Pierre Englebert: "Je marche tous les dimanches depuis plus de 50 ans dans la province de Liège et mes parents se sont rencontrés dans un club de marcheurs dans les années cinquante. Parmi ces personnes il y en a beaucoup qui ont été baliseurs ou bénévoles aux Sentiers des Grandes Randonnées".

Sa passion pour la marche l'a poussé a effectué un travail de fourmi pour retrouver des documents, des cartes des promenades anciennes et des itinéraires pédestres non balisés datant, entre-autre, du début du 20ème siècle.

Des découvertes hors des chemins battus

Dans la région spadoise les premiers aménagements de chemins balisés le long des parcs datent du 18e siècle. Les promenades s'effectuaient à pied mais également en calèche et c'était le cocher chargé de conduire l'attelage qui servait également de guide!

À Liège, la promenade la plus prisée avait lieu tous les dimanches au départ du château de Péralta . Comme l'explique Jean-Pierre Englebert: "Dès 1870, les liégeois débutaient leur promenade à Angleur pour se diriger vers le Sart-Tilman et les plus courageux allaient jusque Tilff. C'était une promenade de 14 à 15 kilomètres avec des chemins qui étaient plus ou moins en ligne droite".

Si vous désirez découvrir la région liégeoise en compagnie de Jean-Pierre Englebert, sachez qu'il organise souvent des promenades le mardi via le site: https://liege.onvasortir.com/