Liège : un passage pour piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel

Un passage pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel est apparu Rue Hors-Chateau. Il a plutôt réapparu, une précédente version s’était effacée rapidement. Cette fois, des couleurs spécifiques (thermoplastiques), résistantes aux intempéries et au passage des véhicules, ont été utilisées, avec l’intention de rendre pérenne ce passage coloré.

L’initiative vise à marquer de façon visible la solidarité de la Ville de Liège à l’égard de la diversité et de la communauté LGBT. Il est d’ailleurs installé à proximité de la Maison Arc-En-Ciel. Plus que jamais, rejetons toute forme d’homophobie et de discrimination à l’égard de la Communauté LGBTQ +. Construisons pour vivre ensemble !, s’exclamait l’échevin des travaux Roland Léonard, sur les réseaux sociaux.

Le passage coloré a reçu l’aval de la police et des services de signalisation. Pas question d’improviser ce genre d’aménagement. L’important est de conserver les bandes blanches. Ce sont elles qui définissent le caractère du passage pour piétons.