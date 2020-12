Liège : un nouvel accueil de jour pour les personnes sans-abri

Un nouvel accueil de jour pour les personnes sans-abri a ouvert ses portes lundi à Liège sur le boulevard de la Sauvenière, dans un ancien immeuble de bureau, acheté par la Croix-Rouge pour y déménager à terme la Maison Croix-Rouge actuellement installée rue Darchis.

Ce nouveau centre fonctionnera le temps du "plan grand froid". Depuis son ouverture, il a accueilli chaque jour environ 150 personnes. La Croix-Rouge, le Relais Social du Pays de Liège, la Ville et le CPAS, l’Accueil Botanique, l’Abri de jour et Amon Nos Hôtes se sont associés pour le faire fonctionner.

Joëlle Houben est coordinatrice adjointe au Relais Social du Pays de Liège. Elle explique : "Ici, on leur propose cafés, tartines, repas chauds l’après-midi et surtout, pour ceux qui le veulent, une écoute avec les travailleurs sociaux et les volontaires qui sont là pour les recevoir."

Coordinatrice du projet à la Croix-Rouge, Vinciane Ernst relève : "Avec les mesures sanitaires, aucune des associations n’avait la capacité, au niveau de l’espace, d’accueillir des personnes à l’intérieur. Au printemps et en été, on a pu distribuer des lunch packs en take away."

"Tout ça, c’est très bien pendant l’été.", poursuit Joëlle Houben, "Mais en hiver, c’est beaucoup plus important de pouvoir leur proposer un endroit où il fait chaud et où ils peuvent se poser le temps qu’ils souhaitent durant la journée."

La Croix-Rouge avait lancé un appel pour trouver des bénévoles. Il a connu un franc succès. "Ça m’a permis de voir que, même en période de crise, la solidarité ça existe toujours. On a tous types de personnes et, ça, c’est vraiment super-chouette.", se félicite Vinciane Ernst.

Nos deux interlocutrices observent aussi que la crise actuelle a renforcé la collaboration entre les différents services. "C’est quelque chose qu’on retiendra de positif de cette sale période, c’est la collaboration accrue qu’il y a eue entre les services, tout ça au bénéfice de la prise en charge des usagers.", se réjouit Joëlle Houben.