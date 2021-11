Liège : un nouveau parking vélos surveillé pour faciliter l’accès au centre-ville

Cette belle initiative pour faciliter l’accès au centre de Liège en cette période de fêtes de fin d’année : un nouveau parking vélos sécurisé.

C’est un parking temporaire. Il est installé place Saint-Paul. Il permet de garer une cinquantaine de vélos, 4 vélos cargo et une dizaine de trottinettes.

Vu le nombre de vols de vélos, surtout pour les vélos électriques, il est important de souligner que ce parking est surveillé par du personnel qui vérifie les identités au dépôt et à la reprise des vélos.

Cette initiative des échevinats de la mobilité et du commerce a un coût : 20.000 euros pour l’infrastructure et le personnel pendant 5 semaines.

Les horaires sont larges, de 9 heures à 22h30 du dimanche au mercredi et jusqu’à 00h30 du jeudi au samedi.

Ce parking gratuit s’ajoute à la cinquantaine de places aussi disponibles au parking couvert de l’Ilôt qui élargit sa plage horaire jusqu’à 20 heures pendant cette période.

Voilà de quoi faciliter les achats de fin d’année et aux événements de Liège Cité de Noel.