Liège : un nouveau fluide glacial pour la patinoire de Médiacité

Depuis le mois de mai, le liquide réfrigérant, qui sert à maintenir la dalle à température de glace, pose un souci aux gestionnaires de la patinoire : une fuite est apparue. Or, des émanations d’ammoniac sont à craindre. Des expertises doivent encore intervenir pour déterminer les causes et responsabilités

. Le sous-traitant habituel de maintenance, sollicité, n’a pas pu garantir d’intervenir un jour de fermeture de la galerie commerciale pour les opérations de vidange. Pour garantir la sécurité des sportifs et des clients, une autre solution a été trouvée, après appel à une autre firme, et adoptée ce vendredi en collège communal : le produit utilisé jusqu’ici va être remplacé par une substance végétale inodore, "écologique".

C’est le dernier dimanche d’août que ce prestataire va commencer à travailler. Ce qui prend "un certain temps", ce qui retarde le début de la congélation, et forcément reporte l’ouverture de la saison juste avant la mi-octobre.