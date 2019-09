En plus du français, du néerlandais et de l'allemand, les opéras seront désormais également surtitrés en anglais.

Liège: un nouveau dispositif de surtitrage à l'Opéra Royal de Wallonie - © ORW

"L'accessibilité des œuvres présentées et le confort du public en salle constituent pour moi, comme cela a été le cas durant les douze dernières années, une priorité absolue, et participent du profond respect que mon équipe et moi-même avons pour chaque spectateur" explique Stefano Mazzonis di Pralafera, Directeur général et artistique, dans un communiqué. "Le nouveau système de surtitrage que nous venons d'installer est un magnifique outil qui contribuera à encore améliorer l'expérience des spectateurs belges ou étrangers qui nous font le plaisir de fréquenter l'Opéra Royal de Wallonie-Liège" conclut-il.