Liège: un millier de sikhs fêtent joyeusement le Nagar Kirtan

Couleurs châtoyantes, odeurs épicées, prière, comme chaque année, à la même époque la communauté sikh fait la fête: c'est le Nagar Kirtan. Une fête religieuse mais également de partage avec tous. Après avoir quitté le temple (l'un des 4 temples sikh de Belgique et le seul en région francophone), le cortège prend d'ailleurs le chemin de l'esplanade St-Léonard pour une fête ouverte à tous.

Dans son superbe sari bordeau, bindi ou perle traditionnelle au milieu du front, Rika s'active. Elle n'est pas seule : pour l'accompagner, des hommes et d'autres femmes pétrissent la pâte qui va ravitailler les centaines de personnes présentes. Tout est gratuit, c'est le partage: "on prend 10% de notre salaire et on le dépense à nourrir et servir ceux qui viennent manger ici, les gens de la communauté mais aussi tout qui le souhaite", explique-t-elle.

Dieu unique et religion égalitaire

Le sikhisme est né dans le Penjab, à la frontière de l'Inde et du Pakistan à l'époque où hindouistes et musulmans s'affrontaient. Religion relativement récente, 1469, elle se veut égalitaire : "nous croyons en un Dieu unique mais en différentes façons de l'honorer, de prier. Notre temple est ouvert à tous et on n'essaye pas de convertir les autres. Chez nous, il n'y a pas non plus de différence de castes, de sexes" , explique Narimder Singh, le président de la communauté indienne sikh de Liège.

Les sikhs ne vénèrent pas une photo, une peinture ou une représentation d'un prophète mais bien un livre: "Dieu n'a pas de forme, notre 10ème guru en a banni la représentation et donc tous ce que les autres gurus ou saints ont fait avant est repris dans un livre, c'est ce livre que nous suivons dans ce qui est un peu une procession comme aujourd'hui". Quant à la date de la fête, elle correspond au jour où le dernier guru a donné le même nom à tous: "Singh pour les hommes ce qui signifie lion et Kaur pour les femmes ce qui veut dire princesse".

Une intégration en douceur

Un millier de familles sikh vivent à Liège. L'intégration s'est faite en douceur "sur base du respect mutuel. On doit beaucoup à la Belgique", commente Narimder Singh. Lui est arrivé il y a 30 ans. Il n'avait pas un sou. "J'ai travaillé dans les abattoirs. Les sikhs sont travailleurs, ils ne savent pas rester sans rien faire. On n'attend pas qu'on nous nourrisse". Certains travaillent dans les champs (la cueillette des fruits dans le Limbourg ), d'autres font du commerce. Aujourd'hui, les plus jeunes ont fait des études, l'un d'eux vient d'être engagé comme médecin dans un hôpital liégeois. "Nous n'avons aucun problème". La cigarette, l'alcool sont interdits. Le sikh ne mange généralement pas de viande non plus. Il porte le turban et la barbe pour les hommes mais parfois, pour leur travail, les plus jeunes ne suivent plus ces préceptes "mais ils restent sikh dans leur cœur", ajoute Narimder Singh.