Liège : un marché de Noël, même en version minimale, pourra-t-il être organisé ?

Parmi les nouvelles mesures annoncées vendredi soir à l'issue de la réunion du Comité de concertation, il y a l'interdiction des marchés de Noël, pour un mois, en tout cas. La mesure sera évaluée à l'issue de ce délai. Elle pourrait donc alors être reconduite ou levée...

Bref l'incertitude persiste, notamment pour le Village de Noël de Liège dont Pierre Luthers est l'organisateur: "Depuis une quinzaine de jours, on s’y attendait un peu évidemment. On se préparait à devoir revoir un peu notre copie. Tenir un Village de Noël classique cette année-ci me paraît vraiment de fait très, très compliqué dans les délais et même quasiment impossible. Nous travaillons plutôt sur un scénario bis qui serait, pour maintenir l’animation de Noël au centre-ville et donner la possibilité à certains commerçants d’écouler leurs stocks de maintenir 25%, plus ou moins, de nos chalets prévus qui seraient consacrés uniquement à des cadeaux et de l’artisanat. On démarrerait vers le Week-end de Saint-Nicolas, vers le début décembre. Je pense que la Ville est assez demandeuse, si elle le peut, de maintenir une animation minimale. Nous allons maintenir les discussions avec la Ville de Liège pour voir ce qu’il est possible de faire tout en respectant bien sûr des conditions sanitaires strictes. Ce sont les délais qui vont jouer maintenant, et ils vont jouer contre nous, ce sera une évaluation constante de la situation et de voir si on peut proposer un produit qui ait un minimum de tenue quand même."