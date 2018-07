Liège: un local sécurisé pour vélos au parking Saint-Denis

Du nouveau pour les cyclistes à la recherche d'emplacements sécurisés où garer leurs vélos au centre de Liège. Un espace qui leur est destiné vient en effet d'être aménagé au sein du parking Saint-Denis. Il est entièrement clos. Il est équipé de portes de sécurité et de caméras.

Philippe Halleux est le gérant du parking Saint-Denis: " C'est vraiment un parking dans le parking, qui fonctionne exactement de la même façon que le parking voitures. Les personnes souscrivent un contrat de location d'une durée qui peut être de trois mois ou d'un an dans le cas du parking vélos. Le loyer demandé est de 45 euros pour un trimestre ou de 120 euros par an. Les personnes payent leur abonnement par mois. Elles reçoivent une carte magnétique qui leur permet d'entrer et de sortir du local sécurisé et c'est avec cette même carte qu'ils entrent dans le parking, s'ils doivent, par exemple, venir en pleine nuit."

Pour l'instant, vingt emplacements sont disponibles. Tous sont équipés d'une prise électrique. Philippe Halleux est convaincu de répondre à un besoin: "Dans l'hyper centre, il y a très certainement des habitants pour qui il y a un intérêt à avoir un local vélos sécurisé et surtout avec possibilité de recharge électrique puisque c'est ça qui se développe, des personnes qui ne savent pas stocker leurs vélos chez eux. Je pense que c'est principalement ces personnes là pour lesquelles il y a un intérêt. La deuxième clientèle, ce serait celle qui vient travailler en ville et qui n'a pas d'endroit sur son lieu de travail pour mettre son vélo. Il faut s'inscrire dans une logique globale et accueillir tout le monde. Dans un parking qui comporte plusieurs centaines de place, consacrer deux places à un local vélos sécurisé, en terme de proportions, il n'y pas de raison de ne pas le faire."

D'autant que l'offre de parkings sécurisés pour vélos est assez limitée à Liège.

Pro Vélo gère à la gare des Guillemins, juste à coté de son point vélo, un parking couvert à contrôle d'accès. Il est payant: 75 euros par an. Des abonnements de trois et six mois sont aussi disponibles. Il est équipé de cinq prises de courants. Mais pour obtenir une de ses quarante places, il vaut mieux être patient, il affiche en effet complet depuis plusieurs années.

Pro Vélo gère aussi, toujours aux Guillemins, deux parkings gratuits: un parking couvert de 180 places, équipé de caméras, plus un parking extérieur de 84 places. Deux rondes de surveillance y sont organisées chaque jour.

Par ailleurs, une réflexion est en cours à la Ville de Liège concernant l'installation de boxes sécurisés pour vélos dans certains quartiers. Une décision devrait tomber prochainement. Cette formule, payante, est destinée aux habitants des quartiers concernés.