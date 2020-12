Liège : un jeune patron de food truck va offrir des repas aux plus démunis ce 24 décembre

Il s’appelle Grégory Schoefs. Il habite Awans. Avec son food truck, baptisé "The Chicago Street-Food", il n’a pu participer qu’à quelques petits événements en 2020. Mais au terme de cette année difficile, c’est aux plus démunis qu’il a voulu apporter un peu de plaisir.

Il a choisi de mener cette action avec l’Armée du Salut de Liège. La distribution aura lieu dans les locaux de cette dernière ce jeudi à partir du milieu de journée.

"Pour tout le monde, l’année 2020 a été pas facile du tout", explique Grégory Schoefs. "Avec ma compagne, on a un peu réfléchi et on a décidé de faire du bien. Au moment des fêtes, c’est vrai que chaque année on se rend compte qu’il y a beaucoup de personnes défavorisées. J’ai lancé ma société depuis plus ou moins un an et demi. On propose des burgers, de 200 grammes. On va offrir soixante repas aux personnes les plus démunies. J’ai intégré plusieurs partenaires avec qui je travaille durant l’année et, en plus des soixante repas, nous offrirons soixante desserts, mais on va venir aussi à l’Armée du Salut avec des cadeaux : des sacs de couchage, des bonnets, des écharpes polaires.".

Cette action généreuse devrait-elle aussi faire du bien à ses auteurs ? "Pour nous, cette année a été très difficile parce qu’il n’y a pas eu de gros événements comme des braderies, des festivals et tout ça. Donc je pense que oui, moralement ça va vraiment nous faire du bien", répond Grégory Schoefs.