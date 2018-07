Liège: un individu menace les responsables d'un café avec un couteau

Un trentenaire, sous l'influence de la boisson, a menacé durant la nuit de dimanche à lundi les patrons d'un café à Liège avec une bouteille d'alcool et un couteau, a indiqué lundi matin le parquet de Liège.

Pour une raison indéterminée, l'homme, âgé de 32 ans, qui se trouvait dans un café situé boulevard Emile de Laveleye, a proféré des menaces verbales à divers clients. Le patron de l'établissement lui a alors demandé de se calmer mais le trentenaire a refusé. Sous l'influence de l'alcool, il s'en est alors pris au responsable des lieux et l'a menacé avec une bouteille d'alcool. Le second patron est alors arrivé pour tenter de le calmer à nouveau. Le suspect a ensuite menacé de mettre le feu au café avant de partir et de revenir, muni d'un couteau. Il a finalement été interpellé, sans faire de blessé, et privé de liberté par la police qui avait été prévenue. Entendu, il a nié formellement les faits.