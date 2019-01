Liège : un Gilet Jaune pourrait porter plainte contre la police

Nous vous en parlions hier, il y a eu des tensions lors de la manifestation des gilets jaunes samedi à Liège et lors de blocages à Sclessin.

L'un des manifestants a été blessé, il dit avoir été maltraité par les policiers. Il pourrait porter plainte.

Le gilet jaune en question a été arrêté samedi puis relâché. Il dit s'être interposé lors de l'interpellation d'autres manifestants.

Son avocat est en train de recueillir des témoignages pour corroborer les dires de son client. Il y a t'il eu brutalité de la part de la police ? L'usage de la force, comme un taser, n'a t'il pas été disproportionné ? Les conditions de détention étaient elles correctes, il n'y aurait pas eu le moindre verre d'eau, pas d'appel vers un avocat ? Pour la police, l'individu était agité et alcoolise, il a effectivement été maîtrisé et mis au sol.

Deux versions donc et de nombreuses questions mises aujourd'hui sur la table.

Et pour y répondre, une plainte serait la seule façon d'y voir clair et de permettre à un juge d'instruction de trancher, c'est en tout cas le sentiment du côté Gilet jaune

La plainte pourrait être déposée dans les 48h.



Une centaine de manifestants samedi et des blocages à Sclessin

Une centaine de Gilets Jaunes avaient manifesté dimanche après-midi. Ils sont partis des Guillemins jusqu'à la place Saint-Lambert via les boulevards et retour via le piétonnier.

Il y a eu quelques échauffourées au Toré, boulevard d'Avroy. La police a voulu rappeler à un des manifestants qu'il devait respecter l'itinéraire. C'est alors que ce gilet jaune a été blessé.

Un autre incident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, lors d'une nouvelle action des gilets jaunes au dépôt pétrolier de Sclessin. Il y a eu une "confrontation" entre gilets jaunes et le peloton anti-banditisme. Et cela a été visiblement assez musclé.

La police a interpellé deux gilets jaunes pour trouble de l'ordre public et les a emmenés en combi. Un troisième manifestant s’en est alors mêlé. Selon les forces de l'ordre, il était très agité et très alcoolisé. Les policiers l'ont plaqué au sol et menotté, et ils ont utilisé du spray au poivre pour le neutraliser. Il a été arrêté et emmené au commissariat avant d'être finalement relaxé. Cet homme dit avoir été molesté par la police. Il a fait constater ses blessures au CHU du Sart Tilman. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un Français installé en Belgique depuis une quinzaine d'années et militant de la “France insoumise”. Il devrait déposer plainte dans les prochaines heures.

La police affirme, de son côté, qu'elle ne lui a porté aucun coup.