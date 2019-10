Liège : un espace d'information dédié au tram ouvre ses portes

Après avoir présenté la maquette du futur tram aux Liégeois, les TEC Liège-Verviers viennent d’ouvrir un nouvel espace d’information : L’espace Tram.

Situé au n°96 de la rue cathédrale, cet espace permettra aux habitants de la cité ardente de s’informer sur leur futur moyen de transport. Un espace physique qui a pour objectif de permettre une relation directe avec les navetteurs. "Cet espace permet d’avoir un contact direct avec les gens, de préciser des choses, de donner des éclaircissements" explique Daniel Wathelet, responsable communication du tram. "Certaines personnes ont des questions très particulières sur leur propre situation. Dans la mesure du possible, nous allons répondre directement à ces questions. Mais quand la question est plus complexe ou technique, on pourra faire appel à des techniciens et donner une réponse plus complète."

Grâce à des écrans interactifs, les visiteurs pourront découvrir des capsules vidéos revenant sur les différents aspects du tram. Des brochures et de la documentations seront également à disposition.

L’espace tram accueillera ses visiteurs du mercredi au samedi de 10 heures à 18 heures et ce, jusqu’à la mise en fonction du tram.