Liège : un "escape game" virtuel emmène les joueurs à l'Opéra royal de Wallonie

Vous n’avez jamais poussé la porte de l’Opéra royal de Wallonie ? Vous pouvez désormais le faire de votre canapé grâce aux visites virtuelles et de façon plus ludique grâce à un "escape game".

Créée en 2018 à travers le Venture Lab, la petite société NeoMinds propose " Le mystère des 5 orbes de cristal", une énigme qui se déroule à l’ORW.

2 secteurs en souffrance

La crise sanitaire empêche NeoMinds de travailler comme elle en a l’habitude, c’est-à-dire de créer des "escape games" personnalisés notamment pour des séances de "team building" dans les entreprises. Ces jeux où l’on se serre les coudes en équipes pour sortir d’un endroit, trouver la clé d’une énigme plus vite que l’équipe adverse, se déroulent normalement sur place, avec les participants. Ce n’est plus possible et donc la société s’est réorientée vers "l’escape game" virtuel.

De son côté l’Opéra, comme tout le secteur culturel, tourne au ralenti : "on s’est dit pourquoi ne pas allier notre secteur et le secteur culturel également en difficulté. C’est nous qui les avons contactés et ils ont accepté", explique Yannick De Vogelaer. Quentin Tjoen, l’associé de Yannick, est vidéaste. L’équipe est allée tourner la trame de cette énigme dans ce haut lieu culturel liégeois pour que les joueurs aient l impression d’y pénétrer réellement.

Une histoire de magicien

Le scénario ? Il commence par la découverte d’une intrusion à l’opéra et, en même temps, l’évasion de prison d’un magicien. Ce magicien, c’est justement celui qui s’était produit sur la scène de cet opéra 15 ans plus tôt et dans son numéro, il avait fait disparaître une personne qui n’est jamais réapparue. Il a toujours clamé son innocence mais il a été emprisonné et il s’évade pour faire toute la lumière sur ce dossier.

Voilà pour la trame qui permettra aux joueurs de découvrir des endroits inhabituels : "c’est ce qui est chouette c’est de pouvoir découvrir l’envers du décor de l’Opéra comme le dessous de la scène, les vestiaires, le foyer Gretry, le bar Salazar, d’avoir une vision de l’Opéra qu’on ne connaît pas d’habitude ", ajoute Yannick.

Pour jouer, rien de plus simple. Il suffit de constituer sa petite équipe de 2 à 6 joueurs, de se rendre sur le site de neominds-escape-games.com ou la page Facebook, d’acheter le jeu. Le lien vous permet alors de joueur en ligne avec vos équipiers. Et il faut, selon la dextérité de chacun, environ 60 minutes pour résoudre l’énigme.