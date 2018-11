Liège : un coup de jeune pour la charpente de Saint-André

Rénovation en cours pour l'église désacralisée de St André à Liège. St André, c'est cet édifice, avec une grande coupole, situé sur la place du Marché, juste en face de l'hôtel de ville. Si vous levez les yeux, impossible de la manquer ! C'est un très beau lieu qui a déjà accueilli des expositions, notamment et qui appartient à la ville de Liège.

La toiture et sa charpente du 18e siècle sont en rénovation depuis un mois, comme l'annonce l'échevin des travaux Roland Léonard, sur sa page Facebook. C'est un chantier important, de près d'un million d'euro.

L'ouverture au public de St André n'est pas prévue pour tout de suite, pas avant le courant 2019 : les décors intérieurs doivent eux aussi passer par une remise à neuf. La ville et la province se partageront alors l'occupation du site.

C'est une rénovation qui a pris du temps. De l'amiante avait été détectée en 2011 et le bâtiment avait donc été fermé. C'est un budget de plus de 2 millions qui a été dégagé pour la remise en état de-Saint-André, dont la construction remonte à 1772.