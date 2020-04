Liège : un "call center" pour les enfants du personnel soignant

Plus forts que certains adultes

Infirmier, docteure, aide-soignante mais aussi parent. Sans doute, plus encore qu’en période habituelle, concilier métier et rôle parental n’est pas simple. Certains enfants se retrouvent en garderie, d’autres se posent peut-être plus de questions qu’à l’accoutumée sur ce métier qui conduit leurs parents à être au plus près de malades de ce fameux virus dont on parle tant.

Une question, un numéro de téléphone pour y répondre aussi : le 04/270 30 66. Une secrétaire prend les coordonnées et un spécialiste recontacte le soignant parent. En peu de temps, le '"call center" a reçu une dizaine d’appels plutôt rassurants :"si l’angoisse peut être présente chez un certain nombre d’enfants, les enfants font confiance et je pense à cet enfant de 7 ans qui disait qu’il n’avait pas peur parce qu’il sait que sa maman fait attention et qu’elle ne sera pas malade. Ce qui embête les enfants, ce sont les choses qui ont un lien avec l’école comme réussir l’année, avoir son CEB… Ça tracasse beaucoup les enfants. Ce sont les questions générales sur le confinement, les copains, l’école et puis il y a aussi un sentiment de frustration par rapport aux grands-parents qui les garde habituellement. Là, il y a quelque chose d’habituel qui est cassé."

En mettant en place ce système de "call center", le professeur Malchair pensait également à la possibilité d’un suivi médical particulier mais ce n’est pas nécessaire : "il n’y a finalement pas de grosses angoisses particulières, les parents parviennent à rassurer et c’est plutôt une bonne nouvelle. Et puis les enfants sont parfois plus forts que certains adultes", ajoute Alain Malchair.