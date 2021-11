Liège : trois "cycloyens" devant le tribunal pour faux marquages au sol

Ce mardi matin, trois militants du collectif "actions cycloyennes" se sont retrouvés devant le juge pour avoir peint des logos de vélo sur la voirie en Hors Château à Liège.

Ces cyclistes devaient répondre "d’entrave méchante à la circulation" et de "dégradation d’objet d’utilité publique". Les faits remontent à février 2019.

Cette nuit-là, munis de bombes de couleur et de pochoirs, ces 3 personnes avaient réalisé 23 logos pour dénoncer le manque d’infrastructures cyclables à Liège. Ils pointaient aussi plus particulièrement la dangerosité de cette rue et de son premier tronçon très étroit. Les logos positionnés au centre de la voirie incitaient ainsi les cyclistes à rouler au milieu pour éviter les dépassements dangereux par les automobilistes.

Repérés par les caméras de surveillance, ils avaient été interceptés par la police.