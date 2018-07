Liège: travaux de sécurisation sur le tableau de Sainte Catherine

Des travaux de sécurisation ont été menés ce jeudi sur le grand tableau accroché au-dessus de l'autel principal de l'église Sainte-Catherine à Liège. La toile, haute de plus de 6 mètres, représente Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est l'oeuvre de Théodore-Edmond Plumier, un peintre liégeois mort en 1733.

Après s'être partiellement désolidarisée de son encadrement, la lourde toile s'est brusquement déchirée le 1er juillet dernier. Ce jeudi, des spécialistes ont sécurisé la toile et retiré la partie déchirée pour la stocker à part. Un démontage complet pour restauration est prévu ensuite. Elle devrait être réalisée dans l'église et visible par le public. Elle coûtera évidemment pas mal d'argent. Le Conseil de fabrique compte se tourner vers la Fondation Roi Baudouin, organiser des événements et recourir au financement participatif. Une demande de classement en urgence a aussi été introduite pour bénéficier de subsides. Les responsables de l'église réfutent par ailleurs catégoriquement les accusations concernant un manque d'entretien qui ont été propagées sur les réseaux sociaux : au cours des trois dernières décennies, Sainte-Catherine a en effet constamment été l'objet de chantiers de réfection.