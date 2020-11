Liège : tranche de vie de chantier, sous mesures Covid

Des mesures liées au coronavirus sont d’application sur les chantiers de construction. Elles ne facilitent pas vraiment la vie des ouvriers, même si elles sont bien comprises et appliquées.

Dans la rue Grétry à Liège, la société Franki construit une annexe pour une maison de retraite. Sur ce chantier, 18 ouvriers dont 5 sous-traitants portugais. Les affiches Covid ont d’ailleurs été traduites dans leur langue. Tous portent le masque.Les règles sont strictes.

" L’ouvrier vient dans mon bureau avant de commencer à travailler. Je lui explique le chantier, la sécurité et surtout tout ce qui a été prévu pour le coronavirus. Ça complique le chantier parce qu’on a aussi un homme qui pendant une heure ou une heure et demie quitte son travail pour désinfecter les tables, les toilettes, etc. ", explique Silvio Tiburzi, conducteur des travaux.

Dominique Maggio est un peu l’ange gardien Covid du chantier. Il surveille et désinfecte. La principale règle à observer, c’est le port du masque et il en convient, ce n’est pas simple : " C’est très très difficile mais pour notre santé et celle de la famille, il faut faire avec. On monte et on descend régulièrement donc je peux vous jurer que le masque, c’est pénible. A 15h45, quand on le bouge, c’est vraiment limite. Quant à la distanciation sociale, on la respecte mais il y a des moments où ça dépend du travail qu’on fait ", reconnaît-il.

Confirmation avec le conducteur des travaux : " Il y a des situations où par exemple, ici dans un coin, ils doivent bouger la descente d’eau fluviale. Ils sont deux un à côté de l’autre, on ne sait pas faire autrement. Là, l’homme ne peut pas être tout seul ".

Mais le chef l’affirme : tout le monde respecte les règles au maximum.