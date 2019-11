Liège: The Extraordinary Film Festival, une journée en images pour démystifier le handicap

Cette année, c’est la 5e édition de ce festival grand public qui a lieu tous les deux ans en Belgique. C’est également un festival qui prend de plus en plus d’ampleur. Comme l’explique Luc Boland, directeur artistique et initiateur du projet. "C’est devenu un très grand événement dans ce domaine car nous recevons énormément de films. Cette année, nous en avons reçu 860. C’est un festival qui s’adresse au grand public avec l’objectif de démystifier la personne en situation de handicap au travers de vrais films, documentaires, de fictions et de dessins animés pour les enfants. Il y a une vingtaine de festivals de ce type qui existent de part le monde mais souvent, il s’agit de grandes messes entre personnes handicapées ce qui n’est absolument pas notre objectif. Nous tenons vraiment à attirer le grand public".

Une journée à Liège

C’est à la Cité Miroir que le festival prend ses quartiers durant toute une journée. En matinée, il y a des séances scolaires avec de nombreuses écoles afin de sensibiliser les plus jeunes au handicap. Les élèves peuvent également participer à des ateliers et des discussions. Dès 17 : 30, une séance thématique est coorganisée avec le Créahm.

"À 20:00, le public peut assister à une séance panorama, organisée simultanément dans 5 villes du pays, explique Luc Boland. Il s’agit de la projection de 6 courts métrages qui donnent un aperçu de tout ce qui pourra être montré à Namur, c’est un teaser en quelque sorte".

Un jury concerné

The Extraordinary Film Festival se déroule du 7 au 11 novembre à Namur. La Présidente de Jury est la comédienne Hélène Vincent qu’on a notamment pu voir dans le film "La vie est un long fleuve tranquille". Elle joue également dans le film d’Olivier Nakache et Eric Toledano "Hors normes" qui est projeté le 7 novembre à Namur.

Le jury est composé de Virginie Dalalande, cette avocate sourde qui a ému le public et les réseaux sociaux concernant le Grand Oral qu’elle a fait sur France2. Krystoff Fluder, qui est un humoriste français d’un mètre vingt comme il se définit lui-même participe également au jury ainsi qu’un des piliers du festival Josef Schovanec qui tient sa chronique sur la Première et sur France Inter. Enfin, Églantine Eméyé, co-présentatrice de l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" qui est également maman d’une enfant autiste. Elle a écrit un livre à ce propos et fait également partie de ce jury.

Le site du festival : https://teff.be/