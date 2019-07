Liège: Supervue, le petit festival qui grandit sur un terril

C'est parti pour la 4e édition du Festival Supervue qui se tient chaque année dans un lieu qu'affectionne particulièrement les organisateurs du collectif "La Supérette". Cet endroit atypique est le terril Piron situé sur les hauteurs de Liège, à Saint-Nicolas. Il s'agit d'un ancien site de charbonnage sur lequel la nature a repris ses droits et qui offre une super vue sur tout le bassin sidérurgique liégeois.

Quant au festival, il réunit une cinquantaine d'artistes venus des 4 coins de la Belgique. Ils proposent leurs musiques ainsi que des œuvres d'arts plastiques et numériques.

Un évènement fédérateur

Le Festival Supervue est basé sur deux axes. Il s'agit de mettre en avant les arts plastiques, numériques ainsi que les performances et la musique.

La cuvée 2019

L'affiche de cette année reste éclectique et pointue tout en restant accessible à un large public.

"La programmation de notre festival que nous de devons à Hugo Klinkenberg, est un peu comme une peinture avec beaucoup de couleurs différentes, explique Thomas Dupont (organisateur du festival). Cette année, nous recevons "Veence Hanao et le Motel, il s'agit de la rencontre entre un rappeur et les producteurs de Romeo Elvis. Ils présentent un projet qui est sorti cette année. Tissdass est aussi présent. C'est un groupe nigérien qui fait plutôt du blues africain et, pour le moment, il propose un album plus teinté de rock. Dj Marcel est également présent et on peut dire qu'il ne laisse pas indifférent, c'est un véritable OVNI".

Au total, plus de 50 artistes se produisent sur le terril Piron. Ils sont issus de différents collectifs, ce qui est une des valeurs du Supervue.

Une nouvelle scène

Cette année, les organisateurs ont construit un lieu "Stone Age" constitué de menhirs pour délimiter une zone dans laquelle se trouveront les arts performatifs.

Pique-niquer sur le terril

Le Festival Supervue se veut également familial. D'où l'idée d'un grand pique-nique.

Thomas Dupont : "Le samedi, nous ouvrons les portes dès midi. Et nous proposons un pique-nique géant. Pour y participer, il suffit de réserver. Le casse-croûte est préparé par le restaurant "En Ville". Quant à nous, nous préparons la logistique en proposant de grandes couvertures qui peuvent être louées sur place".

Durant ce pique-nique géant, les organisateurs ont planifié 3 concerts sauvages. L'occasion de faire sortir les artistes de la scène pour qu'ils soient plus proches du public.

Des activités gratuites sont également prévues pour les enfants qui accompagnent leurs parents.

Découvrez la programmation complète sur le site FB du Festival Supervue