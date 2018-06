Liège: sourde à 4 ans, Fanny joue aujourd'hui du piano

C'est la fête de la musique. une fête un peu particulière pour Fanny, une jeune pianiste liégeoise de 16 ans. Fanny est devenue sourde à 4 ans suite à une méningite. Elle s'est fait poser deux implants cochléaires pour retrouver l'audition. Elle a suivi deux années de rééducation intensive et très tôt des cours d'éveil musical et de piano. Vendredi, elle donnait un concert au piano dans le hall du CHU de Liège. Elle accompagnait pour la première fois sur scène, sa soeur Lola Lippert, chanteuse candidate cette année à The Voice. Un moment magique.

"j'ai vraiment l'impression d'entendre plutôt bien"

Fanny accompagne au piano sa soeur Lola - © Tous droits réservés

"J'ai vraiment l'impression d'entendre plutôt bien. Parfois, je demande aux gens de répéter un peu plus que d'autres personnes. Sinon, ça va" explique Fanny. Sébastient Barriat est ORL au CHU de Liège. "Fanny possède deux implants cochléaires posés bilatéralement. Ce sont des dispositifs médicaux électroniques que l'on installe sous anesthésie générale et qui vont remplacer la partie endommagée de l'oreille interne, qui vont aller stimuler directement le nerf auditif et ainsi rendre de l'audition."

La musique a aussi aidé Fanny à récupérer son audition

Aujourd'hui, Fanny n'hésite pas à donner des conseils vocaux à sa soeur Lola qui a participé à The Voice. Emu, son papa assiste pour la première fois ensemble au concert de ses deux filles: "Quand on a eu des soucis avec la maladie de Fanny, la voir aujourd'hui en concert, c'est inimaginable, inespéré." Le médecin ne s'attendait pas à un résultat aussi spectaculaire: "Le fait d'avoir été stimulée par la musique a été évidemment bénéfique pour une bonne récupération. Il faut savoir aussi que Fanny a développé le langage avant son implant puisqu'elle a eu sa surdité à 4 ans donc elle avait déjà stimulé ses oreilles, ses voies auditives centrales. Elle ne partait pas de zéro."

La pose d'un implant cochléaire coûte environ 50 000 euros en partie remboursée

y a une quarantaine d’années, les implants cochléaires ont révolutionné la prise en charge de la surdité sévère et profonde. Au CHU, on pose des implants depuis 1996. Environ 500 patients y sont traités. Mais la pose d’un implant a un coût: 20.344,53€ auxquels il faut ajouter les frais d'hospitalisation, d’intervention et enfin de la rééducation (imposée par l'INAMI). Les implants bilatéraux sont remboursés jusqu’à 12 ans ainsi que la pose bilatérale pour une surdité asymétrique allant jusqu’à 65dB dans la meilleure oreille et 85dB dans la moins bonne oreille. Au-delà de 12 ans, seul un implant est remboursé si la perte est supérieure à 85 dB dans la meilleure oreille.