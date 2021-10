Liège se dote de défibrillateurs cardiaques portables et initie à la réanimation

À l’occasion de la journée mondiale de la réanimation, les autorités communales liégeoises ont inauguré aux Galeries Saint Lambert de Liège le 1er des 35 défibrillateurs cardiaques qui seront installés en cité ardente. Pour l’occasion, des mannequins permettant au public de s’initier à la réanimation étaient disponibles et le public ne s’est pas trop fait prier pour tenter l’exercice.

Le défibrillateur cardiaque portable sauve des vies, mais il faut pouvoir l’utiliser : " En Belgique, il y a 10.000 arrêts cardiaques par an et seulement 800 à 900 vont survivre. Nos collègues dans les pays scandinaves vont jusqu’à 40 pc de survie. Où est le problème ? L’ambulance ou le smur arrivent en moyenne dans les dix minutes. Or on sait que chaque minute sans réanimation après un arrêt cardiaque fait perdre 10 pc de chance de survie. Dans les pays scandinaves, ils forment les jeunes à la réanimation ", précise Jacques Delchef, vice-président du Conseil belge de réanimation.

De nombreux candidats s’y sont essayés lors de ces démonstrations. Parmi eux, Céline et Elisa : " Dans la phase de massage, c’est assez physique et il faut pouvoir tenir ", constate Céline. " Le fait que l’appareil guide au fur et à mesure est une aide parce qu’on peut oublier rapidement avec la peur et les émotions qui s’y prêtent, donc c’est rassurant. Je pense qu’on ne se sent jamais prêt à le faire jusqu’au moment où ça arrive, mais quand ça arrive il n’y a pas le choix donc je le serai, j’espère ", précise Elisa.

A Liège, 35 défibrillateurs seront prochainement disponibles 24 heures sur 24 dans des lieux publics.