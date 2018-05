Liège se dote d'un Conseil de la nuit

Un Conseil de la nuit. L'idée était dans l'air depuis plusieurs mois déjà. Elle fait notamment suite aux débordements violents survenus en juin 2017 dans le Carré, lieu très festif de la Cité Ardente. Concrètement, ce Conseil sera consultatif et aura pour objectif d'élaborer une stratégie de la vie nocturne. La volonté du Collège est de commencer le travail avec deux quartiers particuliers, dans lesquels des actions sont par ailleurs déjà en cours: le Carré précisément et Roture, en Outremeuse. Ces deux quartiers présentent les mêmes problématiques de sécurité et d'incivilités. Une situation qui n'est évidemment pas sans conséquence sur la qualité de vie des riverains. Au niveau du règlement, un médiateur politique de la nuit sera désigné pour assurer le relais et la représentation des actions entreprises par le Conseil de la nuit. Son rôle sera aussi celui d'un médiateur entre les parties en cas de demande des exploitants, un rôle exercé en binôme avec la personne désignée pour représenter les exploitants.

Pas de "Bourgmestre de la nuit"

A l'instar d'autres villes européennes comme Paris ou Londres, il n'y aura pas de désignation d'un "Bourgmestre de la nuit". Il s'agira plutôt d'une fonction de "pilote" assurée à la fois par un représentant du secteur et un agent communal. Ceux-ci seront en lien permanent avec le bourgmestre qui garde la responsabilité du maintien de la sécurité. Un autre quartier de la ville sera sans doute intégré prochainement dans ce projet. Il s'agit de la rue Souverain-Pont ou l'on constate un regain de vitalité, une mutation importante avec le retour de habitants mais également des commerçants.

Installation le 15 mai

Ce Conseil de la nuit sera installé officiellement le 15 mai prochain à l'occasion de l'Assemblée générale à Liège, du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine. Cette installation se fera en présence de Thierry Charlois, chef de projet en matière de politique de la nuit pour la ville de Paris. Liège s'inscrira également dans les travaux de la plateforme européenne de la Vie nocturne.