Liège: ruée sur les jouets à moitié prix de la faillite de la Grande Récré

Des dizaines de parents et d'enfants qui font la file. Non ils ne veulent pas s'inscrire dans une école très prisée mais bien, à quelques jours de la rentrée scolaire, faire le plein de jouets!

C'est que l'occasion est trop belle. La Grande Récré, l'enseigne de jouets du groupe français Ludendo, est en faillite depuis le mois de juin et depuis ce mardi, la liquidation des stocks commence.

Dispositif pour files et personnel de sécurité

"Nous avons pour près de 8 millions d'euros de stocks à liquider pour la quinzaine de nos magasins", explique David, le project Manager de Clic public, la société chargée de cette liquidation. Il faut dire que cela en vaut la peine: 50% sur tout le stock.

Résultat: ce mardi, certains étaient déjà à l'ouverture des portes de la galerie Médiacité vers 6h devant le magasin qui, lui, n'ouvrait qu'à 9h! "Je m'attendais à du monde parce que ce n'est pas tous les jours, à quelques mois des fêtes, qu'une enseigne propose tout à 50%. Mais à ce point là! En une heure et demi, il y a bien eu un millier de clients. On a pris nos dispositions avec l'engagement de personnel de sécurité et de deux anciennes employées du magasin. Les gens sont calmes, tout se passe très bien", ajoute David.

Des cadeaux pour une année

Dans la file, une dame attend depuis 2 heures. Un peu plus loin, une autre a déjà la liste envoyée par les enfants à St Nicolas. Pas de ruée ou d'émeutes comme pour les pots de choco bien connus il y a quelques temps , ici les gens sont patients.

Dans le magasin, les rayons se vident petit à petit. Cette famille a plusieurs sacs et de gros paquets comme cette maison de jardin: "mon père a décidé d'investir donc on a des cadeuax pour St Nicolas, Noel, les anniversaires...toute l'année en fait j'espère !", explique ce monsieur. Cette petite fille a choisi une trottinette, cette dame pousse un paquet avec un toboggan, un achat plutôt printannier: "ce sera pour le jardin l'été prochain".

La Grande Récré , c'est aussi pour les grands. Ce couple de fans de jeux de société a dévalisé les rayons: "en général on achète un jeu tous les 3 mois, ici on en a une bonne dizaine!".

La liquidation a été répartie sur plusieurs jours sur les différents magasins. Elle se poursuivra jusqu'au week end ...s'il reste des stocks.