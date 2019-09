Le projet des "Cafés papote" a été lancé il y a maintenant plusieurs mois par l’échevine liégeoise Julie Fernandez Fernandez. Le but est de sortir de l’isolement social en rencontrant des personnes de son quartier. Lors d’un petit-déjeuner, les habitants se retrouvent pour papoter et surtout rompre la solitude. Comme l’explique Allison Bosak (animatrice intergénérationnelle à la Ville de Liège). "Les gens sortent de chez eux. Il s’agit de personnes âgées mais cela peut aussi concerner des personnes qui sont isolées chez elles. Un des objectifs est également de faire revivre son quartier en créant une solidarité entre les habitants qui sont amenés à venir au café papote. Ensemble, ils vont décider d’organiser des ateliers qui rencontrent leurs attentes".

Liège: rompre la solitude au Café Papote - © Tous droits réservés

Des demandes d'activités variées

Les personnes qui participent au "Café Papote" ont des souhaits bien précis.

Allison Bosak (animatrice intergénérationnelle à la Ville de Liège). "On me demande beaucoup d’ateliers pour faire les choses soi-même. Il s’agit de réaliser des produits ménagers ou encore des produits de beauté. C’est aussi par souci d’économie car la vie est chère. Il y a également des demandes d’ateliers de couture pour réparer ses vêtements. Beaucoup de demandes concernent également des sorties culturelles. Les personnes sont isolées chez elles et ont envie de sortir en groupe pour visiter différents lieux culturels".

Le monde change à une vitesse effrénée surtout pour les aînés et ils ont parfois des difficultés à suivre cette évolution. Le Café Papote leur permet aussi de discuter de ces changements et de comprendre l'actualité.

Les "Cafés Papote" sont organisés deux fois par mois, dans plusieurs quartiers de Liège.