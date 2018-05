Liège: retour de la balade des cyclistes après les confrontations du mois d'avril

Les images avaient choqué ! Elles avaient fait le tour des réseaux sociaux. Elles montraient des policiers boucliers et matraque en main, réprimant un cortège de quelques dizaines de cyclistes à Liège. C'était le 27 avril lors d’une des balades de Masse critique, un mouvement spontané pour la défense des cyclistes.

Comme tous les derniers vendredis du mois, une nouvelle promenade aura lieu aujourd'hui. La mobilisation des cyclistes devrait même encore être plus forte avec 200 cyclistes attendus dès 18h à l’esplanade Saint-Léonard. Des délégations d'Anvers et de Bruxelles sont également annoncées. La mobilisation ne faiblit pas et le principe sera le même : on se rassemble, on se balade et quelques-uns veillent à la sécurité pour éviter, par exemple, que les voitures coupent le groupe. Pour les participants, il s'agit juste d'une balade entre amis. Aucune autorisation communale n'a donc été sollicitée.

Côté ville, même si l'heure est à l'apaisement après l'intervention musclée d'avril, on parle bien de manifestation comme l’explique Willy Demeyer, bourgmestre de Liège : " A partir du moment où on a beaucoup de cyclistes, qu’ils distribuent des tracts et qu’ils s’arrêtent à certains endroits, pour nous, ça devient une manifestation et ça doit être protégé par des policiers à vélo. Le principe est de l’encadrer."

Certains veulent aussi souligner le côté bon enfant et folklorique de la promenade avec des pistolets à eau et autres tee-shirts à l'effigie de la police.