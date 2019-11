Liège : reprise du travail chez Bpost

Le travail va reprendre chez Bpost en région liégeoise.

La distribution du courrier était à l’arrêt depuis une semaine sur la zone de Liège.

Les facteurs remettaient en cause la réorganisation des tournées et dénonçaient le manque d’effectifs et de véhicules.

La direction avait promis d’engager des intérimaires et de revoir les tournées mais la proposition avait été rejetée la semaine dernière par le personnel.

Ce matin, en assemblée générale, le personnel a finalement décidé de reprendre le travail, de respecter scrupuleusement la réorganisation "à charge de la direction de pallier le manque d’efficacité", ajoute le personnel.