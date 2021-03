Liège: reprise du travail chez bpost rive gauche

Après 12 jours de grève, les postiers du bureau de distribution de Liège Rive Gauche vont reprendre le travail. C'est ce qu'il ressort de l'assemblée du personnel de ce matin.

Les postiers s'étaient mobilisés contre le déplacement de 17 agents de Grivegnée au centre de tri d'Awans parce que la charge de travail restant à Grivegnée, elle, ne diminuait pas.

La direction a proposé de limiter le nombre d'agents mutés à 12.

Les postiers voulaient poursuivre et aller plus loin mais ils ont du se rendre à l'évidence, il n'y aurait pas d'autre avancée : "C'est mécontents, contraints et forcés qu'ils reprennent le travail", explique Thierry Tasset , CGSP

Environ 150 personnes travaillent au bureau de distribution de Liège Rive Gauche. Il dessert tout Liège et sa périphérie, les codes postaux 4000, 4020 et 4030.