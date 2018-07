Liège: rencontre avec des Français du Village Gaulois quelques heures avant la demi-finale

C'est le grand jour pour les diables rouges. La Belgique affronte la France en demi-finale de la coupe du monde de football. Un affrontement qui sera suivi des deux cotés de la frontière et notamment du côté du Village Gaulois, le marché estival liégeois qui met à l'honneur les produits traditionnels français et wallons.

On y trouve certains français qui tiennent des stands. Ils constatent une baisse d'affluence pendant les matchs du mondial. Mais malgré cela (et la rivalité franco-belge), cela ne les empêchera pas de profiter de la demi-finale ce soir.

Nous sommes allés à la rencontre de quelques gérants de stands français présents sur le Village Gaulois: "Ça va être un peu tendu je pense pour avoir du monde. Il y a quand même excessivement de villages du mondial en périphérie de Liège, que ce soit à Sclessin, à Visé. Après, on comprend très bien que les gens ont envie de voir les matchs sur écran géant, entre eux, et faire la fête. Le Village Gaulois n'est pas un village du mondial".

La déception serait moins grande en France qu'en Belgique

"C'était un petit peu difficile déjà pour nous sur les premiers matchs. On nous a reprochés d'encourager l'équipe de Belgique, mais je précise bien que ce sont les supporters de foot qui ont dit ça, ce ne sont pas les Belges. Et donc je ne souhaite qu'une chose, qu'on regarde le match ensemble, qu'on boive un verre ensemble, et qu'on fasse comme chez moi au pays basque, c'est-à-dire la troisième mi-temps".

"Ce n'est pas une rivalité historique, c'est une rivalité très bon enfant" poursuit un autre gérant.

"En tant que supporter, j'aimerais bien que la France se débrouille, on a déjà gagné une fois en 98". Mais le gérant serait prêt à partager: une étoile pour la France, une pour la Belgique: "Je pense que la déception serait moins grande en France qu'en Belgique. Honnêtement, vous méritez de gagner vu le match que vous avez fait avec le Brésil. Vous allez gagner la coupe du monde".